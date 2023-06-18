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Украинки узнали соперниц в первом круге Бирмингема
Болеем за наших
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинские теннисистки узнали соперниц в первом круге травяного турнира в Бирмингеме (Великобритания). Всего нашу страну представят 4 спортсменки.
Элина Свитолина (WTA №73) начнет соревнования матчем против чешки Линды Фругвиртовой (WTA №58). Это первая очная встреча двух теннисисток.
Ангелина Калинина (WTA №25) в первом круге сыграет с американкой Алишей Паркс (WTA №43). Эта встреча станет третьей для обеих спортсменок. Пока счет 1-1.
Марта Костюк (WTA №35) на старте сыграет против анастасии потаповой (WTA №22). Пока счет очных поединков 1-0 в пользу россиянки.
В финале квалификации также выступит Даяна Ястремская (WTA №135). За право сыграть в основной сетке соревнований она сразится с Терезой Мартинцовой (WTA №122) из Чехии.
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