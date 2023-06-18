Украинки узнали соперниц в первом круге Бирмингема

Украинские теннисистки узнали соперниц в первом круге травяного турнира в Бирмингеме (Великобритания). Всего нашу страну представят 4 спортсменки.

Элина Свитолина (WTA №73) начнет соревнования матчем против чешки Линды Фругвиртовой (WTA №58). Это первая очная встреча двух теннисисток.

Ангелина Калинина (WTA №25) в первом круге сыграет с американкой Алишей Паркс (WTA №43). Эта встреча станет третьей для обеих спортсменок. Пока счет 1-1.

Марта Костюк (WTA №35) на старте сыграет против анастасии потаповой (WTA №22). Пока счет очных поединков 1-0 в пользу россиянки.

В финале квалификации также выступит Даяна Ястремская (WTA №135). За право сыграть в основной сетке соревнований она сразится с Терезой Мартинцовой (WTA №122) из Чехии.