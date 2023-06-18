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Цуренко, Костюк и Свитолина встретились в Бирмингеме. Фото
Наши красавицы
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинские теннисистки Элина Свитолина (WTA №73), Марта Костюк (WTA №35) и Леся Цуренко (WTA №45) встретились в Бирмингеме (Великобритания). Перед стартом турнира наши спортсменки прогулялись по городу и сделали общее фото.
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