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Ястремская не сыграет в основной сетке турнира в Бирмингеме

Теннис
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К сожалению, поражение в квалификации

Ястремская не сыграет в основной сетке турнира в Бирмингеме

фото - WTA

UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Дайана Ястремская (WTA №135) не вышла в основную сетку травяного турнира в Бирмингеме (Великобритания).

В финальном матче квалификации наша спортсменка проиграла представительнице Чехии Терезе Мартинцевой (WTA №121). Счет поединка 2-0 (6-3; 7-6) в пользу победительницы, в активе которой 4 подачи на вылет, 6 подряд выигранных очков, 4 из 11 использованных брейков и 4 двойные ошибки.

В очных встречах чешка увеличила свое преимущество до 3-0.

Напомним, что ранее украинки узнали соперниц в первом круге Бирмингема.

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В статье: Даяна Ястремская
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