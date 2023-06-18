Ястремская не сыграет в основной сетке турнира в Бирмингеме

Украинская теннисистка Дайана Ястремская (WTA №135) не вышла в основную сетку травяного турнира в Бирмингеме (Великобритания).

В финальном матче квалификации наша спортсменка проиграла представительнице Чехии Терезе Мартинцевой (WTA №121). Счет поединка 2-0 (6-3; 7-6) в пользу победительницы, в активе которой 4 подачи на вылет, 6 подряд выигранных очков, 4 из 11 использованных брейков и 4 двойные ошибки.

В очных встречах чешка увеличила свое преимущество до 3-0.