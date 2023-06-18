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Энди Маррей выиграл челленджер в Ноттингеме

Теннис
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Возвращение великого британца

Энди Маррей выиграл челленджер в Ноттингеме

Фото: HBW News

UA-Футбол
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Британский теннисист Энди Маррей (№44 ATP) победил в финале челленджера в Ноттингеме (Великобритания).

В решающем матче за главный титул травяного турнира он одолел француза Артура Казо (АТР №181).

Счет матча 2-0 (6-4; 6-4) в пользу Маррея, в активе которого 3 подачи на вылет, 7 подряд выигранных очков, 3 из 4 использованных брейков и 2 двойные ошибки.

Для Маррея это третья победа на челленджерах в этом сезоне. На прошлой неделе он выиграл соревнование в Сурбитоне.

На следующей неделе он впервые после операции вернется в ТОП 40 мирового рейтинга.

Напомним, что ранее Даяна Ястремская проиграла в квалификации Бирмингема.

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В статье: Энди Маррей
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