Новак Джокович: Я продолжаю путь, который дал мне так много. Фото

Сербский теннисист, первая ракетка мира Новак Джокович поделился своими эмоциями после победы на Ролан Гаррос и четко дал понять всем поклонникам, что будет продолжать карьеру. Соответствующий пост он разместил на своей странице в Instagram.

"Размышляя о волшебном 23-м титуле Большого шлема 7 дней назад на Ролан Гаррос, я прекрасно провел время со своей командой и семьей. Это была упорная борьба в течение нескольких недель, но победа слаще, когда ты знаешь, что оставил на корте все возможное. Я благодарен за всю поддержку, прежде всего, от #nolefam. Вы самые лучшие фанаты, которых только можно пожелать. Спасибо, что поддержали меня, когда мало кто был бы рядом. Знайте, что я действительно ценю это.

Я также благодарю свою семью, команду, друзей, всех, кто помог и внес свой вклад в создание новой истории в теннисе. Я один на корте, но никогда не одинок в пути. Я глубоко ценю и признаю важность самых близких людей в моей жизни и их огромную терпимость, терпение и любовь на протяжении всех этих лет профессиональной карьеры. Я очень рад быть там, где есть, и часто я пытаюсь напомнить себе о пути.

Начиная с Сербии, которая всегда является моим домом и местом, где находится мое сердце. Столкновение с неурядицами практически на каждом этапе моей жизни только сделало меня сильнее. Быть настоящим, открытым, честным, щедрым, смелым в наши дни – это драгоценный товар, который подвергается осуждению и критике на каждом шагу. Тем не менее именно с этими ценностями я продолжаю прокладывать путь новым поколениям. И я продолжаю путь, который дал мне так много. Бог велик" – написал он.