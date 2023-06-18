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Виталий Сачко выиграл теннисный турнир ATP Challenger в Братиславе
Это его первая победа на этом уровне
Фото: tennis.ua
25-летний украинский теннисист Виталий Сачко впервые выиграл турнир серии ATP Challenger на грунтовом турнире в Братиславе. Он прошел путь от квалификации до победы в турнире, одержав победу в 7 матчах подряд.
В финале теннисист встретился с богларином Димитаром Кузмановым.
Первые два сета игроки разыграли поровну - 6:2, 2:6. Финальный сет определялся на тайбрейке, который закончился в пользу украинца - 7:2.
Виталий впервые попал в топ-200 мирового рейтинга. Сейчас он занимает 187-ю позицию, до этого его лучший результат - 220-е место.
Братислава, ATP Challenger, финал
Димитар Кузманов (Болгария) - Виталий Сачко (Украина) 1:2 (6:2, 2:6, 6:7)
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