Виталий Сачко выиграл теннисный турнир ATP Challenger в Братиславе

25-летний украинский теннисист Виталий Сачко впервые выиграл турнир серии ATP Challenger на грунтовом турнире в Братиславе. Он прошел путь от квалификации до победы в турнире, одержав победу в 7 матчах подряд.

В финале теннисист встретился с богларином Димитаром Кузмановым.

Первые два сета игроки разыграли поровну - 6:2, 2:6. Финальный сет определялся на тайбрейке, который закончился в пользу украинца - 7:2.

Виталий впервые попал в топ-200 мирового рейтинга. Сейчас он занимает 187-ю позицию, до этого его лучший результат - 220-е место.

Братислава, ATP Challenger, финал

Димитар Кузманов (Болгария) - Виталий Сачко (Украина) 1:2 (6:2, 2:6, 6:7)