Свитолина получила Wild card на Уимблдон

Бывшая первая ракетка Украины Элина Свитолина сыграет на Уимблдонском турнире в Великобритании. Украинка получила от организаторов соревнований Wild card, дающую право стартовать сразу с основной сетки.

Напомним, что сейчас Свитолина занимает 73-ю строчку рейтинга WTA. Недавно она была вне второй сотни, однако смогла совершить прыжок благодаря выходу в четвертьфинал Ролан Гаррос.

Элина Свитолина в 2019-м доходила до полуфинала на Уимблдоне. Однако в этом году травяной сезон для украинки стартовал не лучшим образом: Свитолина в первом же раунде уступила чешке Линди Фугувиртовой в двух сетах, забрав всего два гейма из четырнадцати.

Напомним, что Уимблдон 2023 года состоится с 3 по 16 июля. Кроме Свитолиной, место в основной сетке по рейтингу получили Ангелина Калинина, Марта Костюк, Леся Цуренко и Екатерина Байндл.