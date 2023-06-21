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Свитолина получила Wild card на Уимблдон

Теннис
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Плюс одна украинка в основной сетке турнира

Свитолина получила Wild card на Уимблдон

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Бывшая первая ракетка Украины Элина Свитолина сыграет на Уимблдонском турнире в Великобритании. Украинка получила от организаторов соревнований Wild card, дающую право стартовать сразу с основной сетки.

Напомним, что сейчас Свитолина занимает 73-ю строчку рейтинга WTA. Недавно она была вне второй сотни, однако смогла совершить прыжок благодаря выходу в четвертьфинал Ролан Гаррос.

Элина Свитолина в 2019-м доходила до полуфинала на Уимблдоне. Однако в этом году травяной сезон для украинки стартовал не лучшим образом: Свитолина в первом же раунде уступила чешке Линди Фугувиртовой в двух сетах, забрав всего два гейма из четырнадцати.

Напомним, что Уимблдон 2023 года состоится с 3 по 16 июля. Кроме Свитолиной, место в основной сетке по рейтингу получили Ангелина Калинина, Марта Костюк, Леся Цуренко и Екатерина Байндл.

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В статье: Элина Свитолина Уимблдон
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