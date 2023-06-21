Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Свитолина получила Wild card на Уимблдон
Плюс одна украинка в основной сетке турнира
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Бывшая первая ракетка Украины Элина Свитолина сыграет на Уимблдонском турнире в Великобритании. Украинка получила от организаторов соревнований Wild card, дающую право стартовать сразу с основной сетки.
Напомним, что сейчас Свитолина занимает 73-ю строчку рейтинга WTA. Недавно она была вне второй сотни, однако смогла совершить прыжок благодаря выходу в четвертьфинал Ролан Гаррос.
Элина Свитолина в 2019-м доходила до полуфинала на Уимблдоне. Однако в этом году травяной сезон для украинки стартовал не лучшим образом: Свитолина в первом же раунде уступила чешке Линди Фугувиртовой в двух сетах, забрав всего два гейма из четырнадцати.
Напомним, что Уимблдон 2023 года состоится с 3 по 16 июля. Кроме Свитолиной, место в основной сетке по рейтингу получили Ангелина Калинина, Марта Костюк, Леся Цуренко и Екатерина Байндл.
Популярное сейчас
- Днепр-1 узнал имя первого соперника в Лиге чемпионов
- Сегодня стартует Евро-2023 U21. Молодежная сборная Украины принимает участие в финальной части
- Сегодня Днепр-1 и Ворскла узнают своих первых соперников в еврокубках 2023/24
- Украинки узнали соперниц в первом круге Бирмингема
- Выбрали смотреть на Холанда. Pornhub испытал резкое падение интереса во время финала ЛЧ. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная жена Владислава Кочергина впечатляет кадрами в купальнике. ФОТО