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Теннис. Циципас вылетел из турнира в Галле, Руне вышел в четвертьфинал Лондона

Теннис
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Результаты матчей в мужском туре

Теннис. Циципас вылетел из турнира в Галле, Руне вышел в четвертьфинал Лондона

Фото: Roland-Garros

UA-Футбол
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Днем 21-го июня состоялось несколько матчей с участием топовых теннисистов мира на турнирах АТР 500. Продолжается травяной сезон, который увенчается турниром Уимблдона. Но пока – соревнования ниже статусом.

Галле (Германия). АТР 500. 1/8-я финала

  • Брендон Накашима (США) – Роберто Баутиста-Агут (Испания) 0:2 (5:7; 6:7)
  • Николас Харри (Чили) – Стефанос Циципас (Греция) 2:0 (7:6; 7:5)
  • Александер Зверев (Германия) – Денис Шаповалов (Канада) 2:0 (6:2; 6:4)
  • Роман Сафиулин – Ян-Леннард Штруфф (Германия) 0:2 (1:6; 6:7)
  • Даниил Медведев – Ласло Дьерре (Сербия) 2:1 (6:3; 7:6; 6:3)

Циципас отдал свой матч не без борьбы. В первом сете был тайбрейк, а во втором все решила одна проигранная греком подача. Зверев довольно уверенно справился с Шаповаловым. В первом сете немец вообще отдал сопернику только два гейма. Отмечаем также победу немца Штурффа над спортсменом без страны и флага.

Лондон (Великобритания). АТР 500. 1/8-я финала

  • Лоренсо Музетти (Италия) – Бен Шелтон (США) 2:1 (6:4; 4:6; 6:4)
  • Джордан Томпсон (Австралия) – Кэмерон Норри (Великобритания) 1:2 (6:4; 3:6; 2:6)
  • Райан Пенистон (Великобритания) – Хольгер Руне (Дания) 0:2 (3:6; 4:6)
  • Фрэнсис Тиафо (США) – Себастьян Корда (США) 0:2 (6:7; 3:6)

Норвежец Хольгер Руне не ощутил проблем в поединке с британцем Пенистоном. Американец Тиафо в первом сете выдал сильный теннис, но, проиграв партию, не сумел собраться на вторую часть матча – поражение 0:2. Далее прошел любимец лондонской публики Кэмерон Норри. Он победил австралийца Томпсона в волевом стиле.

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В статье: Стефанос Циципас Франсес Тиафо Хольгер Руне
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