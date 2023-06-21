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Теннис. Циципас вылетел из турнира в Галле, Руне вышел в четвертьфинал Лондона
Результаты матчей в мужском туре
Фото: Roland-Garros
Днем 21-го июня состоялось несколько матчей с участием топовых теннисистов мира на турнирах АТР 500. Продолжается травяной сезон, который увенчается турниром Уимблдона. Но пока – соревнования ниже статусом.
- Брендон Накашима (США) – Роберто Баутиста-Агут (Испания) 0:2 (5:7; 6:7)
- Николас Харри (Чили) – Стефанос Циципас (Греция) 2:0 (7:6; 7:5)
- Александер Зверев (Германия) – Денис Шаповалов (Канада) 2:0 (6:2; 6:4)
- Роман Сафиулин – Ян-Леннард Штруфф (Германия) 0:2 (1:6; 6:7)
- Даниил Медведев – Ласло Дьерре (Сербия) 2:1 (6:3; 7:6; 6:3)
Циципас отдал свой матч не без борьбы. В первом сете был тайбрейк, а во втором все решила одна проигранная греком подача. Зверев довольно уверенно справился с Шаповаловым. В первом сете немец вообще отдал сопернику только два гейма. Отмечаем также победу немца Штурффа над спортсменом без страны и флага.
- Лоренсо Музетти (Италия) – Бен Шелтон (США) 2:1 (6:4; 4:6; 6:4)
- Джордан Томпсон (Австралия) – Кэмерон Норри (Великобритания) 1:2 (6:4; 3:6; 2:6)
- Райан Пенистон (Великобритания) – Хольгер Руне (Дания) 0:2 (3:6; 4:6)
- Фрэнсис Тиафо (США) – Себастьян Корда (США) 0:2 (6:7; 3:6)
Норвежец Хольгер Руне не ощутил проблем в поединке с британцем Пенистоном. Американец Тиафо в первом сете выдал сильный теннис, но, проиграв партию, не сумел собраться на вторую часть матча – поражение 0:2. Далее прошел любимец лондонской публики Кэмерон Норри. Он победил австралийца Томпсона в волевом стиле.
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