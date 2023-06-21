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Аргентинская теннисистка на турнире в Берлине провела два матча в течение одного дня

Теннис
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Аргентинская теннисистка на турнире в Берлине провела два матча в течение одного дня

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В Берлине продолжается турнир WTA 500. Среди самых интересных результатов дня следует отметить победу Марии Саккари над Ализе Корне, а Донны Векич – над Еленой Рыбакиной. Бьянка Андрееску никак не может вернуться на топ-уровень после травмы – очередное поражение от чешки Воундроушовой.

Отмечаем также интересное событие – два матча Нади Подороски в течение одного дня. Сначала аргентинка в трех сетах победила испанку Ребекку Масарову в 1/16-й финала, а несколькими часами позже проиграла Петре Квитовой в 1/8-й.

Берлин. WTA 500. 1/16-я финала

  • Бьянка Андрееску (Канада) – Маркета Воундроушова (Чехия) 0:2 (6:7; 5:7)
  • Мария Саккари (Греция) – Ализе Корне (Франция) 2:0 (6:4; 6:2)
  • Надя Подороска (Аргентина) – Ребекка Масарова 2:1 (3:6; 6:3; 6:2)

Берлин. WTA 500. 1/8-я финала

  • Каролин Гарсия (Франция) – Джейми Форлис (Австралия) 2:0 (6:3; 6:2)
  • Донна Векич (Хорватия) – Елена Рыбакина (Казахстан) 2:1 (6:7; 6:3; 6:4)
  • Надя Подороска (Аргентина) – Петра Квитова (Чехия) 0:2 (1:6; 1:6)
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В статье: Надя Подороска
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