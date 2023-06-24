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Киченок и Остапенко вышли в полуфинал Бирмингема
Болеем за девушек
Фото: Getty Images
Украинская теннисистка Людмила Киченок в паре с латвийкой Еленой Остапенко вышла в полуфинал травяного турнира в Бирмингеме (Великобритания).
В матче 1/4 финала они победили норвежско-российский дуэт Ульрике Эйкери/Александра Панова.
Счет матча 2-0 (6-4; 6-1) в пользу триумфаторок матча, в активе которых 6 подач на вылет, 8 подряд выигранных очков, 4 из 5 использованных брейков и 3 двойные ошибки.
За право сыграть в финале Киченок и Остапенко сразятся с австралийкой Сторм Сандерс и Алишей Паркс из США.
Напомним, что после
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