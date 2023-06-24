Цуренко снялась с квалификации турнира в Истборне

Украинская теннисистка Леся Цуренко не сыграет в первом круге квалификации травяного турнира в Истборне (Великобритания). Причина отмены выступления пока не известна.

В стартовом матче наша спортсменка должна была сыграть против Мэдисон Бренгл из США.

Отметим, что на прошлой неделе Цуренко проиграла своей соотечественнице Даяне Ястремской в первом круге квалификации турнира в Ноттингеме.

Леся заявлена на открытый чемпионат Великобритании, который стартует уже 3 июля.