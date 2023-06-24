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Цуренко снялась с квалификации турнира в Истборне

Теннис
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Причина неизвестна

Цуренко снялась с квалификации турнира в Истборне

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Леся Цуренко не сыграет в первом круге квалификации травяного турнира в Истборне (Великобритания). Причина отмены выступления пока не известна.

В стартовом матче наша спортсменка должна была сыграть против Мэдисон Бренгл из США.

Отметим, что на прошлой неделе Цуренко проиграла своей соотечественнице Даяне Ястремской в первом круге квалификации турнира в Ноттингеме.

Леся заявлена на открытый чемпионат Великобритании, который стартует уже 3 июля.

Напомним, что ранее Александр Долгополов прокомментировал ситуацию в россии.

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В статье: Леся Цуренко
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