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Цуренко снялась с квалификации турнира в Истборне
Причина неизвестна
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Леся Цуренко не сыграет в первом круге квалификации травяного турнира в Истборне (Великобритания). Причина отмены выступления пока не известна.
В стартовом матче наша спортсменка должна была сыграть против Мэдисон Бренгл из США.
Отметим, что на прошлой неделе Цуренко проиграла своей соотечественнице Даяне Ястремской в первом круге квалификации турнира в Ноттингеме.
Леся заявлена на открытый чемпионат Великобритании, который стартует уже 3 июля.
Напомним, что ранее Александр Долгополов
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