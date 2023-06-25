Киченок и Остапенко проиграли в полуфинале Бирмингема

Украинская теннисистка Людмила Киченок вместе со своей напарницей по команде латвийкой Еленой Остапенко не смогли выйти в финал парного турнира в Бирмингеме (Великобритания).

В матче 1/2 финала пара уступила австралийско-американскому дуэту Сторм Хантер/Алиша Паркс.

Счет матча 2-0 (7-5; 6-3) в пользу будущих финалисток, на счету которых 10 подач на вылет, 8 подряд выигранных очков, 3 из 15 реализованных брейков и 3 двойные ошибки.

В финале соревнований Хантер и Паркс сыграют против украинско-чешского дуэта Марта Костюк/Барбора Крейчикова, победивших в своем матче 1/2 американо-нидерландскую пару Кравчик/Схурс.

Rothesay Classic - WTA 250

Бирмингем, Великобритания

19-25 июня

Трава

Призовой фонд: 259 тыс.долл.

Финал (пары)

25.06.2023, 17:00 по киевскому времени

Марта Костюк/Барбора Крейчикова – Сторм Хантер/Алиша Паркс