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Киченок и Остапенко проиграли в полуфинале Бирмингема

Теннис
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Украинского финала не будет

Киченок и Остапенко проиграли в полуфинале Бирмингема

Фото: Getty Images

UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Людмила Киченок вместе со своей напарницей по команде латвийкой Еленой Остапенко не смогли выйти в финал парного турнира в Бирмингеме (Великобритания).

В матче 1/2 финала пара уступила австралийско-американскому дуэту Сторм Хантер/Алиша Паркс.

Счет матча 2-0 (7-5; 6-3) в пользу будущих финалисток, на счету которых 10 подач на вылет, 8 подряд выигранных очков, 3 из 15 реализованных брейков и 3 двойные ошибки.

В финале соревнований Хантер и Паркс сыграют против украинско-чешского дуэта Марта Костюк/Барбора Крейчикова, победивших в своем матче 1/2 американо-нидерландскую пару Кравчик/Схурс.

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Призовой фонд: 259 тыс.долл.
Финал (пары)
25.06.2023, 17:00 по киевскому времени
Марта Костюк/Барбора Крейчикова – Сторм Хантер/Алиша Паркс
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В статье: Марта Костюк Людмила Киченок
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