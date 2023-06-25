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Киченок и Остапенко проиграли в полуфинале Бирмингема
Украинского финала не будет
Фото: Getty Images
Украинская теннисистка Людмила Киченок вместе со своей напарницей по команде латвийкой Еленой Остапенко не смогли выйти в финал парного турнира в Бирмингеме (Великобритания).
В матче 1/2 финала пара уступила австралийско-американскому дуэту Сторм Хантер/Алиша Паркс.
Счет матча 2-0 (7-5; 6-3) в пользу будущих финалисток, на счету которых 10 подач на вылет, 8 подряд выигранных очков, 3 из 15 реализованных брейков и 3 двойные ошибки.
В финале соревнований Хантер и Паркс сыграют против украинско-чешского дуэта Марта Костюк/Барбора Крейчикова,
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