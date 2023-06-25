Костюк: Когда я играю пару, то люблю быть лидером, но сейчас я должна уступить этот статус

Украинская теннисистка Марта Костюк поделилась впечатлениями от выхода в финал парного травяного турнира в Бирмингеме.

"Барбора – профессор тенниса, это точно. Конечно, играть с ней – это настоящее удовольствие. Имеет много титулов, много выигранных турниров Grand Slam. Быть на одной половине корта, а не на противоположной от нее – это приятно. Я очень благодарна, что Барбора согласилась сыграть со мной в дуэте. Это приятный опыт, тем более когда играешь перед такой замечательной публикой. Значит ли это, что Барбора является капитаном в нашей паре (обе смеются)? Знаете, когда я играю пару, то люблю быть лидером, но сейчас я должна уступить этот статус и просто учиться у лучших" – сказала она.