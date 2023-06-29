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Именитая датская теннисистка Каролин Возняцки решила возобновить карьеру после периода потери мотивации

Теннис
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Возврат планируется на август

Именитая датская теннисистка Каролин Возняцки решила возобновить карьеру после периода потери мотивации

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Выдающаяся датская теннисистка Каролин Возняцки объявила о возвращении в профессиональный спорт. Сейчас ей 32 года.

Возняцки была вне профессионального спорта три с половиной года. После Открытого чемпионата Австралии 2020 данка заявила о прекращении карьеры из-за потери мотивации и ревматоидного артрита, а теперь объявила, что возвращается в женский тур в 2023-м году.

За время "отпуска" теннисистка родила двоих детей – дочь Оливию и сына Джеймса. Каролин Возняцки планирует вернуться к соревнованиям в августе этого года. Ее первым турниром должен стать Монреаль. Это будет хардовая часть сезона с подготовкой к Открытому чемпионату США.

Каролин Возняцки в свое время дважды завершала календарный год на первой строчке рейтинга WTA. Она завоевала 30 титулов в одиночном разряде, самый большой из которых – победа на Australian Open-2018. Также она выигрывала Итоговый турнир в 2017-м году, дважды была в финалах Открытого чемпионата США.

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В статье: Каролин Возняцки
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Источник:
vogue

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