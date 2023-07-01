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Свитолина и Савчук встретились в Лондоне. Фото

Теннис
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Свитолина и Савчук встретились в Лондоне. Фото

фото - https://btu.org.ua

UA-Футбол
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Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №75) встретилась со своей соотечественницей, бывшей теннисисткой Ольгой Савчук. Соответствующее фото наша спортсменка разместила на своей официальной странице в Instagram.

Свитолина и Савчук встретились в Лондоне. Фото - изображение 1

Напомним, что Свитолина без квалификации получила право сыграть на Уимблдоне. Нашей спортсменке была предоставлена wild card. Соперницей украинки в первом круге соревнований станет легендарная американка Винус Уильямс. Ранее все украинские теннисистки получили соперниц по первому кругу Открытого чемпионата Великобритании.

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В статье: Элина Свитолина Ольга Савчук
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