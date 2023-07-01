Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Свитолина и Савчук встретились в Лондоне. Фото
Теплый разговор
фото - https://btu.org.ua
Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №75) встретилась со своей соотечественницей, бывшей теннисисткой Ольгой Савчук. Соответствующее фото наша спортсменка разместила на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что Свитолина без квалификации получила право сыграть на Уимблдоне. Нашей спортсменке была предоставлена wild card. Соперницей украинки в первом круге соревнований станет легендарная американка Винус Уильямс. Ранее все украинские теннисистки
Популярное сейчас
- Релокация Динамо в Одессу, суд для Суркиса-старшего и погоня за Трубиным. Главные новости за 30 июня
- Михаил Фоменко лечится от рака
- Заря сменила технического спонсора. ВИДЕО
- Именитая датская теннисистка Каролин Возняцки решила возобновить карьеру после периода потери мотивации
- Красотка дня. Яркая девушка экс-одноклубника Мудрика и нового товарища Зинченко. ФОТО
- Красотка дня. Сексуальная жена новичка Полесья Артема Шабанова. ФОТО