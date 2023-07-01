Свитолина и Савчук встретились в Лондоне. Фото

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №75) встретилась со своей соотечественницей, бывшей теннисисткой Ольгой Савчук. Соответствующее фото наша спортсменка разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что Свитолина без квалификации получила право сыграть на Уимблдоне. Нашей спортсменке была предоставлена wild card. Соперницей украинки в первом круге соревнований станет легендарная американка Винус Уильямс. Ранее все украинские теннисистки получили соперниц по первому кругу Открытого чемпионата Великобритании.