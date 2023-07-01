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Украинец Орлов выиграл парный турнир ITF в Арлоне

Теннис
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Поздравляем с победой

Украинец Орлов выиграл парный турнир ITF в Арлоне

https://uatv.ua

UA-Футбол
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Украинский теннисист Владислав Орлов победил в финале парного турнира серии ITF 25 в бельгийском Арлоне.

В финальном матче соревнований он вместе со своим напарником, бразильцем Габриэлем Ровери Сиднеем победили местную пару Алессио Базиле/Александр Блокс.

Счет матча 2-1 (0-6; 7-5; 10-5) в пользу триумфаторов турнира.

Путь в финал:

1/8: Дарио Хубер/Якуб Кахун (Швейцария) 7:6, 6:3;

1/4: Рафаэль Кольцо/Марлон Ванкан (Люксембург/Германия) 6:1, 6:0;

1/2: Тибо Колсон/Генри Сквире (Бельгия/Германия) 6:4, 4:6, 10-7.

Отметим, что для Орлова этот парный титул ITF стал уже 13-м в профессиональной карьере. За победу в Арлоне он получит 775 долларов призовых и 25 рейтинговых очков.

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В статье: Владислав Орлов
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