  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Швентек снялась с полуфинала в Бад-Хомбурге
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Швентек снялась с полуфинала в Бад-Хомбурге

Теннис
(1 голосов)

Причина – отравление

Швентек снялась с полуфинала в Бад-Хомбурге

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Первая ракетка мира, полька Ига Швентек снялась с полуфинала турнира серии WTA 250 в немецком Бад-Хомбурге. Причиной тому стала болезнь спортсменки.

"Мне очень жалко, но я вынуждена отказаться от участия в сегодняшнем матче. У меня была неспокойная ночь из-за лихорадки и возможного пищевого отравления. Я не в состоянии выступать сегодня, и мне нужно позаботиться о себе. Надеюсь, скоро я буду в порядке. Ваша поддержка в Бад-Хомбурге была потрясающей, спасибо вам" – сказала Ига.

Отметим, что Швентек впервые в карьере WTA снялась с матча. Раньше Ига всегда выходила на поединки.

Таким образом, в финал автоматически попала итальянка Лучия Бронцетти. Она сразится за главный титул соревнований с Катариной Синяковой из Чехии.

По теме
yellow-arrow
Украинец Орлов выиграл парный турнир ITF в Арлоне
yellow-arrow
Свитолина и Савчук встретились в Лондоне. Фото
yellow-arrow
Представительница ТОП-10 и мировая легенда. Известны соперницы украинских теннисисток на Уимблдоне
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ига Швёнтек
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде