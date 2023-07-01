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Швентек снялась с полуфинала в Бад-Хомбурге
Причина – отравление
Getty Images/Global Images Ukraine
Первая ракетка мира, полька Ига Швентек снялась с полуфинала турнира серии WTA 250 в немецком Бад-Хомбурге. Причиной тому стала болезнь спортсменки.
"Мне очень жалко, но я вынуждена отказаться от участия в сегодняшнем матче. У меня была неспокойная ночь из-за лихорадки и возможного пищевого отравления. Я не в состоянии выступать сегодня, и мне нужно позаботиться о себе. Надеюсь, скоро я буду в порядке. Ваша поддержка в Бад-Хомбурге была потрясающей, спасибо вам" – сказала Ига.
Отметим, что Швентек впервые в карьере WTA снялась с матча. Раньше Ига всегда выходила на поединки.
Таким образом, в финал автоматически попала итальянка Лучия Бронцетти. Она сразится за главный титул соревнований с Катариной Синяковой из Чехии.
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