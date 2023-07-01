Швентек снялась с полуфинала в Бад-Хомбурге

Первая ракетка мира, полька Ига Швентек снялась с полуфинала турнира серии WTA 250 в немецком Бад-Хомбурге. Причиной тому стала болезнь спортсменки.

"Мне очень жалко, но я вынуждена отказаться от участия в сегодняшнем матче. У меня была неспокойная ночь из-за лихорадки и возможного пищевого отравления. Я не в состоянии выступать сегодня, и мне нужно позаботиться о себе. Надеюсь, скоро я буду в порядке. Ваша поддержка в Бад-Хомбурге была потрясающей, спасибо вам" – сказала Ига.

Отметим, что Швентек впервые в карьере WTA снялась с матча. Раньше Ига всегда выходила на поединки.

Таким образом, в финал автоматически попала итальянка Лучия Бронцетти. Она сразится за главный титул соревнований с Катариной Синяковой из Чехии.