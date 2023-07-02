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Ига Швентек: Хорошо, что Уимблдон просит игроков обозначить свою позицию относительно войны

Теннис
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Абсолютно точно

Ига Швентек: Хорошо, что Уимблдон просит игроков обозначить свою позицию относительно войны

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Первая ракетка мира, полька Ига Швентек рассказала, как по ее мнению болельщики на Уимблдоне будут относиться к игрокам из россии и беларуси. Ее слова цитирует WTA:

– Какова будет реакция болельщиков Уимблдона на выступления игроков из россии и беларуси?

– Мне трудно предположить, что будут делать зрители. Я считаю, что это хорошо, что Уимблдон просит игроков обозначить свою позицию и задает вопрос перед игроками, что они думают о войне, кого они поддерживают.

Мы должны демонстрировать хорошие ценности, что лично я собираюсь делать. Учитывая прошлогодние события, я думаю, что это справедливо. Я думаю, что все должны быть против войны. Для меня это логично – сказала Швентек.

Напомним, что ранее Ига снялась с полуфинала турнира в Бад-Хомбурге.

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В статье: Ига Швёнтек
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