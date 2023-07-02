Ига Швентек: Хорошо, что Уимблдон просит игроков обозначить свою позицию относительно войны

Первая ракетка мира, полька Ига Швентек рассказала, как по ее мнению болельщики на Уимблдоне будут относиться к игрокам из россии и беларуси. Ее слова цитирует WTA:

– Какова будет реакция болельщиков Уимблдона на выступления игроков из россии и беларуси?

– Мне трудно предположить, что будут делать зрители. Я считаю, что это хорошо, что Уимблдон просит игроков обозначить свою позицию и задает вопрос перед игроками, что они думают о войне, кого они поддерживают.

Мы должны демонстрировать хорошие ценности, что лично я собираюсь делать. Учитывая прошлогодние события, я думаю, что это справедливо. Я думаю, что все должны быть против войны. Для меня это логично – сказала Швентек.