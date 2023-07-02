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Винус Уильямс: Если кто-нибудь и будет играть до 50 лет, то это буду я

Теннис
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Легендарная спортсменка

Винус Уильямс: Если кто-нибудь и будет играть до 50 лет, то это буду я

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Американская теннисистка Винус Уильямс рассказала, до скольких лет собирается выступать на корте. Ее слова цитирует WTA:

"Если бы я строила планы, я бы вам не сказала.

Турниры Grand Slam значат для меня очень многое. Для меня было бы честью сыграть на US Open, но сейчас я очень сосредоточена на Уимблдоне. US Open сейчас так далеко.

Планирую ли я играть до 50? Такого еще не было. Так что если кто-то и попробует, то это буду я" – сказала она.

Напомним, что ранее Ига Швентек прокомментировала допуск россиян к Уимблдону.

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В статье: Винус Уильямс
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