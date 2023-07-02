Свитолина о Уимблдоне: Это сложный старт, но одновременно волнующий

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №75) поделилась ожиданиями от старта Открытого чемпионата Великобритании. Ее слова цитирует пресс-служба соревнований:

"Это невероятно, что у меня есть шанс сыграть здесь. Я жду своего первого матча. У меня есть приятные воспоминания об этом турнире. Более волнующий старт сложно представить. Конечно, это сложный жребий еще и потому, что Винус любит играть здесь, она выиграла здесь пять титулов. То, что делает Винус, поражает. Она столько всего добилась. Не знаю, смогла бы я играть в таком возрасте, на таком уровне и с такой страстью.

Это сложный старт, но одновременно волнующий, а матч на центральном корте всегда особый момент. Мы обсуждали это с командой, как после своего возвращения на всех турнирах я играла на центральных аренах. Центральный корт здесь – это легендарная площадка, и соперница – прославленная чемпионка. Так что ничего лучше не придумаешь. Я очень благодарна англичанам за их помощь Украине. Я знаю многих, кто переехал в Великобританию и получил чрезвычайную поддержку. Я очень благодарна всем, кто заботится здесь об украинцах" – сказала она.