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Свитолина: Я чувствую абсолютную поддержку в Украине и использую ее как мотивацию
Украина с тобой
фото - btu.org.ua
Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №75) рассказала о своей мотивации для выступления на Уимблдоне.
"Конечно, новости спорта не на первых страницах, но все равно они где-то присутствуют. Спорт все же дает тебе хотя бы взглянуть на другую сторону жизни, просто переключить мысли, скажем, на футбол, на теннис.
Конечно, к такому выдающемуся событию, как Уимблдон, будет приковано внимание, люди будут следить, болеть за украинских игроков. Это для меня большая мотивация, потому что я также получу значительную поддержку украинцев.
Мне писали много сообщений после Ролана Гарроса, после Страсбурга, что они смотрели мои матчи, болели за меня, что поражены моим камбеком, а также тем, как я использую свою платформу, чтобы говорить об Украине.
Я чувствую абсолютную поддержку в Украине и использую ее в качестве мотивации, чтобы продолжать свою карьеру" – сказала она.
Напомним, что ранее Элина
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