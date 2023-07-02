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Свитолина: Я чувствую абсолютную поддержку в Украине и использую ее как мотивацию

Теннис
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Украина с тобой

Свитолина: Я чувствую абсолютную поддержку в Украине и использую ее как мотивацию

фото - btu.org.ua

UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №75) рассказала о своей мотивации для выступления на Уимблдоне.

"Конечно, новости спорта не на первых страницах, но все равно они где-то присутствуют. Спорт все же дает тебе хотя бы взглянуть на другую сторону жизни, просто переключить мысли, скажем, на футбол, на теннис.

Конечно, к такому выдающемуся событию, как Уимблдон, будет приковано внимание, люди будут следить, болеть за украинских игроков. Это для меня большая мотивация, потому что я также получу значительную поддержку украинцев.

Мне писали много сообщений после Ролана Гарроса, после Страсбурга, что они смотрели мои матчи, болели за меня, что поражены моим камбеком, а также тем, как я использую свою платформу, чтобы говорить об Украине.

Я чувствую абсолютную поддержку в Украине и использую ее в качестве мотивации, чтобы продолжать свою карьеру" – сказала она.

Напомним, что ранее Элина рассказала о своих ожиданиях от стартового матча на Уимблдоне.

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В статье: Элина Свитолина
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