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Байндл покидает Уимблдон
Теряем первую представительницу на турнире
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинка Екатерина Байндл не смогла преодолеть барьер первого круга Уимблдонского турнира. В трех сетах Екатерина уступила канадке Лейле Фернандес.
На старте поединка оппонентки обменялись брейками, а развязка первого сета произошла в заключительном гейме: Байндл не смогла удержать свою подачу и проиграла решающий гейм под ноль. Во втором сете украинка благодаря раннему брейку имела преимущество перед финалом сета. У Екатерины было сразу пять сетболов. Казалось, вот-вот Фернандес удастся переломить ход поединка, однако украинка удержала свою подачу и закрыла сет.
В решающей партии шла близкая игра без ощутимого преимущества каждой из теннисисток. При счете 4:5 Байндл снова не смогла удержать свою подачу и, соответственно, проиграла игру.
Теннис. Уимблдон. Женщины. Первый раунд
Екатерина Байндл (Украина, 85) – Лейла Фернандес (Канада, 95) 4:6, 6:4, 4:6
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