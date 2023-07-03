Байндл покидает Уимблдон

Украинка Екатерина Байндл не смогла преодолеть барьер первого круга Уимблдонского турнира. В трех сетах Екатерина уступила канадке Лейле Фернандес.

На старте поединка оппонентки обменялись брейками, а развязка первого сета произошла в заключительном гейме: Байндл не смогла удержать свою подачу и проиграла решающий гейм под ноль. Во втором сете украинка благодаря раннему брейку имела преимущество перед финалом сета. У Екатерины было сразу пять сетболов. Казалось, вот-вот Фернандес удастся переломить ход поединка, однако украинка удержала свою подачу и закрыла сет.

В решающей партии шла близкая игра без ощутимого преимущества каждой из теннисисток. При счете 4:5 Байндл снова не смогла удержать свою подачу и, соответственно, проиграла игру.

Теннис. Уимблдон. Женщины. Первый раунд

Екатерина Байндл (Украина, 85) – Лейла Фернандес (Канада, 95) 4:6, 6:4, 4:6