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Новак Джокович с победы стартовал на Уимблдоне

Теннис
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Серб одержал уверенную победу

Новак Джокович с победы стартовал на Уимблдоне

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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23-кратный чемпион турниров "Большого шлема", вторая ракетка мира Новак Джокович уверенно стартовал на Уимблдоне-2023.

В матче первого круга Джокович обыграл представителя Аргентины Педро Качина.

Новак Джокович - Педро Качин 6:3, 6:3, 7:6 (7:4)

Встреча продлилась 2 часа и 14 минут. Джокович 13 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 11 заработанных. На счету Качина 10 эйсов, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх.

Следующим соперником Джоковича станет 70-я ракетка мира представитель Австралии Джордан Томпсон.

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В статье: Новак Джокович
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