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Новак Джокович с победы стартовал на Уимблдоне
Серб одержал уверенную победу
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
23-кратный чемпион турниров "Большого шлема", вторая ракетка мира Новак Джокович уверенно стартовал на Уимблдоне-2023.
В матче первого круга Джокович обыграл представителя Аргентины Педро Качина.
Новак Джокович - Педро Качин 6:3, 6:3, 7:6 (7:4)
Встреча продлилась 2 часа и 14 минут. Джокович 13 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 11 заработанных. На счету Качина 10 эйсов, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх.
Следующим соперником Джоковича станет 70-я ракетка мира представитель Австралии Джордан Томпсон.
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