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Каспер Рууд в четырех сетах обыграл Локоли на старте Уимблдона
Норвежец добыл тяжелую победу
Фото: NU.nl
Трёхкратный финалист турниров "Большого шлема", четвёртая ракетка мира, норвежский теннисист Каспер Рууд вышел во второй круг Уимблдона-2023.
В стартовом матче Рууд обыграл представителя Франции Лорана Локоли.
Каспер Рууд - Лоран Локоли 6:1, 5:7, 6:4, 6:3
Встреча продлилась 2 часа и 51 минуту. Рууд шесть раз подал навылет, допустил семь двойных ошибок и реализовал 6 брейк-пойнтов из 11 заработанных. На счету Локоли шесть эйсов, 11 двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из восьми.
Следующим соперником Рууда на Уимблдоне станет представитель Великобритании Лиам Броэди.
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