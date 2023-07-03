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Каспер Рууд в четырех сетах обыграл Локоли на старте Уимблдона

Теннис
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Норвежец добыл тяжелую победу

Каспер Рууд в четырех сетах обыграл Локоли на старте Уимблдона

Фото: NU.nl

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Трёхкратный финалист турниров "Большого шлема", четвёртая ракетка мира, норвежский теннисист Каспер Рууд вышел во второй круг Уимблдона-2023.

В стартовом матче Рууд обыграл представителя Франции Лорана Локоли.

Каспер Рууд - Лоран Локоли 6:1, 5:7, 6:4, 6:3

Встреча продлилась 2 часа и 51 минуту. Рууд шесть раз подал навылет, допустил семь двойных ошибок и реализовал 6 брейк-пойнтов из 11 заработанных. На счету Локоли шесть эйсов, 11 двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из восьми.

Следующим соперником Рууда на Уимблдоне станет представитель Великобритании Лиам Броэди.

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В статье: Каспер Рууд
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