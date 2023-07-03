Каспер Рууд в четырех сетах обыграл Локоли на старте Уимблдона

Трёхкратный финалист турниров "Большого шлема", четвёртая ракетка мира, норвежский теннисист Каспер Рууд вышел во второй круг Уимблдона-2023.

В стартовом матче Рууд обыграл представителя Франции Лорана Локоли.

Каспер Рууд - Лоран Локоли 6:1, 5:7, 6:4, 6:3

Встреча продлилась 2 часа и 51 минуту. Рууд шесть раз подал навылет, допустил семь двойных ошибок и реализовал 6 брейк-пойнтов из 11 заработанных. На счету Локоли шесть эйсов, 11 двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из восьми.

Следующим соперником Рууда на Уимблдоне станет представитель Великобритании Лиам Броэди.