Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Феликс Оже-Альяссим сенсационно уступил 119-й ракетке мира на старте турнира
Интрига хранилась до последних минут
Фото: Tennis365
Четвертьфиналист Уимблдона-2021, 12-я ракетка мира, канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим потерпел поражение на старте Уимблдона-2023.
В матче первого круга Оже-Альяссим проиграл 119-й ракетке мира, американцу Майклу Ммо.
Феликс Оже-Альяссим - Майклу Ммо 6:7 (4:7), 7:6 (7:4), 6:7 (4:7), 4:6
Матч продлился 4 часа и 2 минуты. Оже-Альяссим 17 раз подал навылет, допустил восемь двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Ммо 12 эйсов, четыре двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из пяти.
Следующим соперником 25-летнего Ммо станет 170-я ракетка мира, немец Максимильян Мартерер.
Популярное сейчас
- Челси восторженно отреагировал на игру Мудрика против Франции. ФОТО
- Как Украина отвозила Францию, полуфинал Евро и историческая Олимпиада
- Официально: Шахтер получил нового главного тренера
- Представительница ТОП-10 и мировая легенда. Известны соперницы украинских теннисисток на Уимблдоне
- Красное и черное. Ирина Морозюк побаловала фанатов кадрами в нижнем белье. ФОТО
- Сын Фила Фодена - феномен соцсетей. За один день в инстаграме обошел Мудрика по подпискам. ФОТО