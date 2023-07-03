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 Феликс Оже-Альяссим сенсационно уступил 119-й ракетке мира на старте турнира

Теннис
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Интрига хранилась до последних минут

 Феликс Оже-Альяссим сенсационно уступил 119-й ракетке мира на старте турнира

Фото: Tennis365

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Четвертьфиналист Уимблдона-2021, 12-я ракетка мира, канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим потерпел поражение на старте Уимблдона-2023.

В матче первого круга Оже-Альяссим проиграл 119-й ракетке мира, американцу Майклу Ммо.

Феликс Оже-Альяссим - Майклу Ммо 6:7 (4:7), 7:6 (7:4), 6:7 (4:7), 4:6

Матч продлился 4 часа и 2 минуты. Оже-Альяссим 17 раз подал навылет, допустил восемь двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Ммо 12 эйсов, четыре двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из пяти.

Следующим соперником 25-летнего Ммо станет 170-я ракетка мира, немец Максимильян Мартерер.

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В статье: Феликс Оже Альяссим
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