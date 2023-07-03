Американская теннисистка София Кенин вышла во второй круг Уимблдона-2023.

В стартовом матче травяного турнира "Большого шлема" Кенин оказалась сильнее соотечественницы Кори Гауфф, посеянной под седьмым номером.

Первый круг. Уимблдон-2023

София Кенин - Кори Гауфф 6:4, 4:6, 6:2

Встреча продолжалась 2 часа 3 минуты.

Кенин один раз подала навылет, избежала двойных ошибок и реализовала четыре из десяти брейк-пойнтов. Гауфф выполнила 12 эйсов, пять раз ошиблась на подаче и взяла две подачи соперницы.

24-летняя чемпионка Australian Open 2020 Кенин в четвёртый раз играет в основной сетке Уимблдона