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Новак Джокович одержал 29-ю победу подряд на Уимблдоне

Теннис
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Серб может добыть 30-ю юбилейную победу

Новак Джокович одержал 29-ю победу подряд на Уимблдоне

фото - flashscore.com.ua

Новина українською

23-кратный чемпион турниров "Большого шлема", вторая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович одержал 29-ю победу подряд на Уимблдоне. Джокович обыграл представителя Аргентины Педро Качина (6:3, 6:3, 7:6 (7:4)).

Встреча продлилась 2 часа и 14 минут. Следующим соперником Новака станет 70-я ракетка мира представитель Австралии Джордан Томпсон.

В Открытой эре в рамках Уимблдона зафиксировано лишь три беспроигрышные серии, которые длились дольше.

Мужской Уимблдон-2023 пройдёт с 3 по 16 июля.

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В статье: Новак Джокович
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