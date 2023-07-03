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Новак Джокович одержал 29-ю победу подряд на Уимблдоне
Серб может добыть 30-ю юбилейную победу
фото - flashscore.com.ua
23-кратный чемпион турниров "Большого шлема", вторая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович одержал 29-ю победу подряд на Уимблдоне. Джокович обыграл представителя Аргентины Педро Качина (6:3, 6:3, 7:6 (7:4)).
Встреча продлилась 2 часа и 14 минут. Следующим соперником Новака станет 70-я ракетка мира представитель Австралии Джордан Томпсон.
В Открытой эре в рамках Уимблдона зафиксировано лишь три беспроигрышные серии, которые длились дольше.
Мужской Уимблдон-2023 пройдёт с 3 по 16 июля.
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