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Свитолина: Когда Уильямс упала и закричала - меня трясло

Теннис
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Элина Свитолина отметила упорство Винус Уильямс даже после травмы

Свитолина: Когда Уильямс упала и закричала - меня трясло

фото - flashscore.com.ua

Новина українською

Элина Свитолина отметила упорство и настрой Винус Уильямс на матч первого круга Wimbledon.

- Относительно эпизода, когда в самом начале поединка Винус упала.... На какой-то момент показалось, что ситуация довольно плохая. Еще и потому, что она закричала довольно сильно. Меня трясло.

Я на самом деле тоже была в некоторой степени шокирована, потому что думала, что произошло что-то очень, очень серьезное. Поэтому я была очень счастлива, что она смогла подняться, что ей не понадобился медицинский перерыв. Она только проверяла, в каком состоянии ее колено. И потом продолжила играть.

Я была очень рада, потому что повреждение колена - это такая ужасная травма. Любая травма - плохо, но знаете, она крикнула очень громко. Так, что я действительно испугалась.

Винус старалась, боролась, потому что она чемпионка, и отдала все силы, - сказала Свитолина.

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В статье: Элина Свитолина Винус Уильямс Уимблдон
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Источник:
BTU

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