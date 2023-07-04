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Винус Уильямс: Я хорошо начала матч, но потом травма меня убила

Теннис
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Винус Уильямс - о матче против Элины Свитолиной

Винус Уильямс: Я хорошо начала матч, но потом травма меня убила

Новина українською

Экс-первая ракетка мира и пятикратная чемпионка Уимблдона Винус Уильямс прокомментировала свое поражение от Элины Свитолиной в первом круге травяного "мэйджора".

"Что ж, по своей природе трава бывает скользкой. В какой-то момент вы можете упасть. Мне просто не повезло. Я прекрасно начала матч, а потом трава убила меня.

Да, мне сейчас невесело. Я чувствовала, что нахожусь в отличной форме перед этим турниром, и в этом матче я была в отличной форме.

Сейчас это все очень шокирует. Но таков уж спорт. Я хорошо бью по мячу. Надеюсь, я смогу разобраться, что со мной произошло, и двигаться дальше", - сказала Уильямс.

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В статье: теннис Элина Свитолина Винус Уильямс Уимблдон
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