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Алькарас с уверенной победы над Шарди стартовал на Уимблдоне

Теннис
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Первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас вышел во второй круг Уимблдона-2023

Алькарас с уверенной победы над Шарди стартовал на Уимблдоне

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Первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас вышел во второй круг Уимблдона-2023, уверенно обыграв в стартовом матче соревнований представителя Франции Жереми Шарди (542-й в рейтинге ATP).

Игра завершилась победой испанского теннисиста в трёх сетах со счётом 6:0, 6:2, 7:5. Общая продолжительность матча составила 1 час 55 минут. Алькарас восемь раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал семь брейк-пойнтов из 14 заработанных. На счету его соперника один эйс, десять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.

В следующем раунде британского травяного мэйджора Карлос Алькарас сыграет с победителем противостояния Александр Мюллер (Франция) - Артур Риндеркнеш (Франция).

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В статье: теннис Уимблдон Карлос Алькарас
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