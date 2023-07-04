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Крутых проиграл в первом круге челленджера в Милане
Украинец был фаворитом
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Первая ракетка Украины Алексей Крутых проиграл в первом круге турнира серии ATP Challenger в Милане.
Украинец в трех сетах уступил итальянцу Джованни Орандини. Матч длился 116 минут. В решающей партии теннисисты по очереди брали чужие подачи, но надежнее в итоге сыграл итальянец.
Напомним, Алексей Крутых не сумел пробиться в основную сетку Уимблдона-2023, проиграв венгру Фабиану Марожану.
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