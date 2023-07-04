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Крутых проиграл в первом круге челленджера в Милане

Теннис
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Украинец был фаворитом

Крутых проиграл в первом круге челленджера в Милане

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Первая ракетка Украины Алексей Крутых проиграл в первом круге турнира серии ATP Challenger в Милане.

Украинец в трех сетах уступил итальянцу Джованни Орандини. Матч длился 116 минут. В решающей партии теннисисты по очереди брали чужие подачи, но надежнее в итоге сыграл итальянец.

Напомним, Алексей Крутых не сумел пробиться в основную сетку Уимблдона-2023, проиграв венгру Фабиану Марожану.

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В статье: теннис Алексей Крутых
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