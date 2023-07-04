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Матч Костюк в первом раунде Уимблдона перенесли из-за дождя

Теннис
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Скорее всего, матч пройдет в среду, 5 июля

Матч Костюк в первом раунде Уимблдона перенесли из-за дождя

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Матч украинской теннисистки Марты Костюк против гречанки Марии Саккари в первом раунде Уимблдона перенесен из-за дождя.

Встреча должна была состояться сегодня в 17.00. Вероятно, матч состоится в среду. 5 июля.

Отметим, что Костюк уступает Саккари в официальных встречах со счетом 0:2.

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В статье: теннис Марта Костюк Уимблдон
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