Рыбакина начала защиту титула на Уимблдоне с волевой победы над Роджерс

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вышла во второй круг Уимблдона. В стартовом матче действующая чемпионка травяного турнира "Большого шлема" обыграла американку Шелби Роджерс со счётом 4:6, 6:1, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 44 минуты.

Третья сеяная Рыбакина 12 раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре из девяти брейк-пойнтов. Роджерс выполнила два эйса, четыре раза ошиблась на подаче и использовала единственную возможность взять подачу соперницы.

За выход в третий круг Уимблдона Рыбакина поспорит с победительницей матча между Нао Хибино из Японии и француженкой Ализе Корне.