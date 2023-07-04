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Рыбакина начала защиту титула на Уимблдоне с волевой победы над Роджерс

Теннис
(1 голосов)

Сенсации у американски не получилось

Рыбакина начала защиту титула на Уимблдоне с волевой победы над Роджерс

globallookpress.com

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Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вышла во второй круг Уимблдона. В стартовом матче действующая чемпионка травяного турнира "Большого шлема" обыграла американку Шелби Роджерс со счётом 4:6, 6:1, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 44 минуты.

Третья сеяная Рыбакина 12 раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре из девяти брейк-пойнтов. Роджерс выполнила два эйса, четыре раза ошиблась на подаче и использовала единственную возможность взять подачу соперницы.

За выход в третий круг Уимблдона Рыбакина поспорит с победительницей матча между Нао Хибино из Японии и француженкой Ализе Корне.

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В статье: теннис Уимблдон Елена Рыбакина Шелби Роджерс
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