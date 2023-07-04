Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Рыбакина начала защиту титула на Уимблдоне с волевой победы над Роджерс
Сенсации у американски не получилось
globallookpress.com
Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вышла во второй круг Уимблдона. В стартовом матче действующая чемпионка травяного турнира "Большого шлема" обыграла американку Шелби Роджерс со счётом 4:6, 6:1, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 44 минуты.
Третья сеяная Рыбакина 12 раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре из девяти брейк-пойнтов. Роджерс выполнила два эйса, четыре раза ошиблась на подаче и использовала единственную возможность взять подачу соперницы.
За выход в третий круг Уимблдона Рыбакина поспорит с победительницей матча между Нао Хибино из Японии и француженкой Ализе Корне.
Популярное сейчас
- Красотка дня. Прекрасная жена героя украинской молодежки Георгия Судакова. ФОТО
- Официально: Ротань покинет молодежку после Евро-2023 и будет тренировать сборную на Олимпиаде-2024
- На России заявили об атаке БПЛА, взрывы прогремели в Москве и Подмосковье
- Свитолина: Когда Уильямс упала и закричала - меня трясло
- Красотка дня. Яркая девушка экс-одноклубника Мудрика и нового товарища Зинченко. ФОТО
- Сын Фила Фодена - феномен соцсетей. За один день в инстаграме обошел Мудрика по подпискам. ФОТО