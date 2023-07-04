Маррей одержал уверенную победу на старте Уимблдона

Британский теннисист Энди Маррей, двукратный победитель Уимблдона, разгромил соотечественника Райана Пенистона в трёх сетах на старте турнира, отдав только четыре гейма по ходу матча.

Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:0, 6:1. Спортсмены провели на корте ровно два часа. Энди Маррей за это время пять раз подал навылет, реализовал 7 брейк-пойнтов из 13, спас два брейк-пойнта соперника (100%) и не допустил ни одной двойной ошибки. На счету Райана Пенистона - два выполненных эйса и четыре двойные ошибки.

Во втором круге Энди Маррей встретится с победителем матча Доминик Тим (Австрия) - Стефанос Циципас (Греция). Соперник британца определится в среду, 5 июля.