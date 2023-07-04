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Матч Ангелины Калининой на Уимблдоне перенесен

Теннис
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Причиной стал дождь

Матч Ангелины Калининой на Уимблдоне перенесен

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Матч украинской теннисистки Ангелины Калининой перенесен из-за дождя.

Украинка должна была сыграть с испанкой Джессикой Боусас Манейро на старте Уимблдона. Пока встреча запланирована на 5 июля.

Стоит отметить, что для теннисисток это будет первый очный матч.

Ранее был перенесен матч ещё одной украинки Марты Костюк.

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В статье: Марта Костюк
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