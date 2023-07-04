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Матч Ангелины Калининой на Уимблдоне перенесен
Причиной стал дождь
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Матч украинской теннисистки Ангелины Калининой перенесен из-за дождя.
Украинка должна была сыграть с испанкой Джессикой Боусас Манейро на старте Уимблдона. Пока встреча запланирована на 5 июля.
Стоит отметить, что для теннисисток это будет первый очный матч.
Ранее был перенесен матч ещё одной украинки Марты Костюк.
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