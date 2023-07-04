Матч Ангелины Калининой на Уимблдоне перенесен

Матч украинской теннисистки Ангелины Калининой перенесен из-за дождя.

Украинка должна была сыграть с испанкой Джессикой Боусас Манейро на старте Уимблдона. Пока встреча запланирована на 5 июля.

Стоит отметить, что для теннисисток это будет первый очный матч.

Ранее был перенесен матч ещё одной украинки Марты Костюк.