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Уимблдон-2023. Энди Маррей одержал победу на старте соревнований

Теннис
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Результаты матча первого круга

Уимблдон-2023. Энди Маррей одержал победу на старте соревнований

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Британский теннисист Энди Маррей, двукратный победитель Уимблдона, разгромил соотечественника Райана Пенистона в трёх сетах на старте турнира, отдав только четыре гейма по ходу матча.

Уимблдон. Первый круг

Энди Маррей - Райан Пенистон 6:3, 6:0, 6:1

Спортсмены провели на корте ровно два часа. Энди Маррей за это время пять раз подал навылет, реализовал 7 брейк-пойнтов из 13, отыграл оба брейк-пойнта соперника и не допустил ни одной двойной ошибки. На счету Райана Пенистона два выполненных эйса и четыре двойные ошибки.

Во втором круге Энди Маррей встретится с победителем матча Доминик Тим (Австрия) — Стефанос Циципас (Греция).

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В статье: Энди Маррей
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