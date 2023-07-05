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Стефанос Циципас и Паула Бадоса сыграют в миксте на Уимблдоне

Теннис
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Теннисисты неоднократно были вместе на публике

Стефанос Циципас и Паула Бадоса сыграют в миксте на Уимблдоне

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Пятая ракетка мира, греческий теннисист Стефанос Циципас и бывшая вторая ракетка мира испанка Паула Бадоса сыграют в смешанном парном разряде (миксте) на Уимблдоне-2023.

Напомним, Циципас и Бадоса находятся в романтических отношениях. Об этом стало известно в начале июня.

Пара Циципас/Бадоса на старте Уимблдона-2023 сразится с посеянными под первым номером представителями США Остином Крайчеком и Джессикой Пегулой.

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В статье: Стефанос Циципас
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