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Стефанос Циципас и Паула Бадоса сыграют в миксте на Уимблдоне
Теннисисты неоднократно были вместе на публике
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Пятая ракетка мира, греческий теннисист Стефанос Циципас и бывшая вторая ракетка мира испанка Паула Бадоса сыграют в смешанном парном разряде (миксте) на Уимблдоне-2023.
Напомним, Циципас и Бадоса находятся в романтических отношениях. Об этом стало известно в начале июня.
Пара Циципас/Бадоса на старте Уимблдона-2023 сразится с посеянными под первым номером представителями США Остином Крайчеком и Джессикой Пегулой.
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