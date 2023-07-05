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Уимблдон-2023. Ига Швёнтек вышла в третий круг соревнований
Польская теннисистка одержала уверенную победу
Фото: twitter.com/WTA
Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек пробилась в третий круг травяного турнира серии "Большого шлема" Уимблдон-2023, одержав победу над представительницей Испании Сарой Соррибес-Тормо.
Уимблдон-2023. Второй круг
Ига Швёнтек - Сара Соррибес-Тормо 6:2, 6:0
Общая продолжительность матча составила 1 час 9 минут. Свёнтек ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала шесть брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету её соперницы ни одного эйса, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из одного.
В матче третьего круга травяного турнира Ига Швёнтек сыграет с победительницей пары Диан Парри (Франция) – Петра Мартич (Хорватия).
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