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Донна Векич вышла во второй круг Уимблдона
Теннисистка не испытала проблем в матче
Фото: sport.ru
21-я ракетка мира хорватская теннисистка Донна Векич одержала победу в первом круге травяного турнира категории "Большой шлем" Уимблдон-2023, обыграв представительницу Китая Чжан Шуай (38-я в рейтинге WTA).
Донна Векич - Чжан Шуай 6:2, 6:3
Общая продолжительность матча составила 2 часа 54 минуты.
Векич три раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету теннисистки из Китая один эйс, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.
В матче третьего круга травяного турнира Донна Векич сразится с американкой Слоан Стивенс.
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