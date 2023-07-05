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Донна Векич вышла во второй круг Уимблдона

Теннис
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Теннисистка не испытала проблем в матче

Донна Векич вышла во второй круг Уимблдона

Фото: sport.ru

Новина українською

21-я ракетка мира хорватская теннисистка Донна Векич одержала победу в первом круге травяного турнира категории "Большой шлем" Уимблдон-2023, обыграв представительницу Китая Чжан Шуай (38-я в рейтинге WTA).

Донна Векич - Чжан Шуай 6:2, 6:3

Общая продолжительность матча составила 2 часа 54 минуты.

Векич три раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету теннисистки из Китая один эйс, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.

В матче третьего круга травяного турнира Донна Векич сразится с американкой Слоан Стивенс.

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В статье: Чжан Шуай Донна Векич
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