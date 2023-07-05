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Паула Бадоса вышла во второй круг Уимблдона, где сыграет с Костюк
Уверенная победа в исполнении испанской теннисистки
35-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса одержала победу в первом круге травяного турнира серии "Большого шлема" Уимблдон-2023, обыграв представительницу США Элисон Риске (141-я в рейтинге WTA).
Паула Бадоса - Элисон Риске 6:3, 6:3
Общая продолжительность матча составила 1 час 9 минут. Бадоса шесть раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из шести заработанных. На счету американской теннисистки три эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.
В матче второго круга травяного турнира Паула Бадоса сыграет с украинкой Мартой Костюк.
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