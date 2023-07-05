20-летний Руне одержал победу на старте Уимблдона

20-летний датский теннисист Хольгер Руне успешно стартовал на Уимблдоне-2023.

В матче первого круга он обыграл 22-летнего представителя Великобритании Джорджа Лоффагена (WC).

Встреча теннисистов продлилась 2 часа и 6 минут. Руне семь раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 11. На счету 371-й ракетки мира Лоффагена девять эйсов, шесть двойных ошибок и пять нереализованных брейк-пойнтов.

Следующим соперником Руне станет победитель матча Маттео Арнальди (Италия, Q) – Роберто Карбальес-Баэна (Испания).

Хольгер Руне - Джорджа Лоффаген 7:6 (7:4), 6:3, 6:2