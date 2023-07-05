Уимблдон-2023. Стефанос Циципас добыл тяжелую победу над Домиником Тимом

Пятая ракетка мира, греческий теннисист Стефанос Циципас с трудом пробился во второй круг Уимблдона-2023.

В матче первого раунда Циципас обыграл бывшую третью ракетку мира, чемпиона US Open – 2020 австрийца Доминика Тима.

Первый круг. Уимблдон-2023

Стефанос Циципас - Доминика Тим 3:6, 7:6 (7:1), 6:2, 6:7 (5:7), 7:6 (10:8)

Встреча теннисистов продлилась 3 часа и 57 минут. Циципас 13 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 11. На счету Тима 15 эйсов, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх.

Следующим соперником Циципаса на Уимблдоне станет британец Энди Маррей.

Мужской Уимблдон-2023 пройдёт с 3 по 16 июля.