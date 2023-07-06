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Элина Свитолина пробилась в третий круг Уимблдона
Украинка провела отличный матч
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В матче второго круга Уимблдона украинская теннисистка Элина Свитолина обыграла представительницу Бельгии Элисе Мертенс.
Уимблдон-2023. Третий круг
Элина Свитолина (Украина, 76) - Элисе Мертенс ( Бельгия, 28) 6:1, 1:6, 6:1.
Матч продлился 1 час 24 минуты. Свитолина трижды подала навылет, совершила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Мертенс четыре эйса, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из двух.
Стоит отметить, что для Свитолиной этот Уимблдон стал девятым в карьере. Последний раз украинка добиралась до этого раунда соревнований в 2019 году, тогда ей удалось дойти до полуфинала, где уступила Симоне Халеп.
В третьем круге соревнований Свитолина сыграет с представительницей США Софьей Кенин, занимающей 128 номер рейтинга WTA.
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