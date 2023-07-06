Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Уимблдон-2023. Леся Цуренко уверенно обыграла Катержину Синякову и вышла в 1/16 финала соревнований
Украинка не испытала проблем
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Леся Цуренко вышла в 1/16 финала Уимблдона-2023. Во втором круге она обыграла чешскую теннисистку Катержину Синякову.
Лондон, Великобритания. Второй круг
Леся Цуренко (Украина, 60) - Катержина Синякова (Чехия, 32) 6:4, 6:1
После этого матча счёт в личных встречах стал 3:1 в пользу украинки.
Стоит отметить, что выход во второй круг стал повторением лучшего результата украинки на Уимблдоне. Последний раз ей удавалось добиться подобного в 2017 году.
Следующаей соперницей Цуренко будет Ана Богдан, которая занимает 57-е место в рейтинге WTA.
Популярное сейчас
- "Я не сапер, но вариантов два". Главный свидетель событий на Чонгаре рассказал, почему мосты не были подорваны
- "Чтобы я не видел этого тренера". Журналист рассказал, почему Ахметов уволил Йовичевича
- Экс-форвард Динамо отказался возвращаться в РФ: известно, куда перешел игрок
- Свитолина одолела Винус Уильямс на старте Уимблдона
- Красное и черное. Ирина Морозюк побаловала фанатов кадрами в нижнем белье. ФОТО
- Тибо Куртуа сыграл свадьбу с роскошной израильской моделью. ФОТО
Новости по теме
- 19:13 Украинские Цуренко в тяжелом поединке завоевывает путевку во второй круг Уимблдона
- 10:42 Украинские Свитолина сыграет на Центральном корте. Сегодня трое украинок стартуют на Уимблдоне
- 13:20 Украинские Представительница ТОП-10 и мировая легенда. Известны соперницы украинских теннисисток на Уимблдоне