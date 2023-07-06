Уимблдон-2023. Леся Цуренко уверенно обыграла Катержину Синякову и вышла в 1/16 финала соревнований

Леся Цуренко вышла в 1/16 финала Уимблдона-2023. Во втором круге она обыграла чешскую теннисистку Катержину Синякову.

Лондон, Великобритания. Второй круг

Леся Цуренко (Украина, 60) - Катержина Синякова (Чехия, 32) 6:4, 6:1

После этого матча счёт в личных встречах стал 3:1 в пользу украинки.

Стоит отметить, что выход во второй круг стал повторением лучшего результата украинки на Уимблдоне. Последний раз ей удавалось добиться подобного в 2017 году.

Следующаей соперницей Цуренко будет Ана Богдан, которая занимает 57-е место в рейтинге WTA.