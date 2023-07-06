Ангелина Калинина вышла во второй круг Уимблдона-2023

Ангелина Калинина вышла во второй круг на турнире в Великобритании. На старте соревнований она обыграла представительницу Испании Джессику Боусас Манейро.

Лондон, Великобритания. Первый круг

Ангелина Калинина (Украина, 26) - Джессика Боусас Манейро (Испания, 167) 6:4, 6:3

Матч продлился 1 час и 28 минут. За это время украинка 2 эйса, одну двойную и выиграла 5 из 9 брейкпоинтов.

Напомним, что Калинина второй год подряд стартовала с победы на Уимблдоне. В прошлом сезоне украинка победила Анну Бондар, а затем уступила соотечественнице Лесе Цуренко.

За выход в третий круг турнира Калинина будет бороться с победительницей матча Анна Бондар (Венгрия) - Бьянка Андрееску (Канада).