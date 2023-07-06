Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ангелина Калинина вышла во второй круг Уимблдона-2023
Матч был дважды прерван из-за дождя
Фото: WTA Tennis
Ангелина Калинина вышла во второй круг на турнире в Великобритании. На старте соревнований она обыграла представительницу Испании Джессику Боусас Манейро.
Лондон, Великобритания. Первый круг
Ангелина Калинина (Украина, 26) - Джессика Боусас Манейро (Испания, 167) 6:4, 6:3
Матч продлился 1 час и 28 минут. За это время украинка 2 эйса, одну двойную и выиграла 5 из 9 брейкпоинтов.
Напомним, что Калинина второй год подряд стартовала с победы на Уимблдоне. В прошлом сезоне украинка победила Анну Бондар, а затем уступила соотечественнице Лесе Цуренко.
За выход в третий круг турнира Калинина будет бороться с победительницей матча Анна Бондар (Венгрия) - Бьянка Андрееску (Канада).
Популярное сейчас
- Днепр-1 только разгромно побеждает, Полесье играет с румынами. Таблица спаррингов клубов УПЛ
- Карпаты разгромили аматоров, две победы Ингульца. Таблица спаррингов клубов Первой лиги
- Россия нанесла ракетный удар по жилым домам Львова - есть погибшие
- Свитолина одолела Винус Уильямс на старте Уимблдона
- Красотка дня. Прекрасная жена героя украинской молодежки Георгия Судакова. ФОТО
- Роман Григорчук получил новый статус