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Циципас: По коже бегут мурашки, когда пересматриваю победный Уимблдон Маррея

Теннис
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Теннисист в восторге

Циципас: По коже бегут мурашки, когда пересматриваю победный Уимблдон Маррея

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Пятая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас высказался о предстоящем матче второго круга Уимблдона-2023 с британским теннисистом Энди Марреем.

"Помню, как стал свидетелем первого чемпионства Маррея на Уимблдоне. Каждый раз, когда я пересматриваю тот турнир, по коже бегут мурашки. Он так много сделал для нашего вида спорта. Конечно, я выйду на корт в следующем матче, имея большое уважение к сопернику", — сказал Циципас после матча первого круга.

Напомним, матч второго круга Уимблдона-2023, в котором встретятся Маррей и Циципас, состоится сегодня, 6 июля.

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В статье: Стефанос Циципас
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