Элина Свитолина: После возвращения я стала лучше бить по мячу

Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась впечатлениями после победы над бельгийкой Элизе Мертенс.

– Хорошая победа сегодня. Поделись своим мнением о матче.

– Сегодня было немного американских горок, но в итоге я очень довольна первым и третьим сетом. Играла очень хорошо, хорошо подавала. Да, просто хорошо сыграла эти сеты.

– Дальше ты играешь с Софией Кенин. Какие твои воспоминания о том, как вы играли с ней раньше, и что ты думаешь о том, как она улучшила свою игру в последнее время?

- Мы играли пару раз, больше трех, как сейчас помню. Я думаю, что последний раз, возможно, был в Шэньчжэне. Это был трудный матч. Каждый матч, который мы играли вместе, был очень тяжелым.

Да, она вернулась к игре, и, знаете, это будет еще один трудный матч для меня. Я просто восстановлюсь, и думаю, что мы будем играть завтра. Так что с нетерпением жду этого матча.

- Сегодня ты играла очень агрессивно. Намереваешься менять тактику в ходе турнира?

- Каждый матч, каждый раунд и каждый соперник у меня есть как план на игру, который я пытаюсь выполнить. Каждый соперник разный, играет по-своему.

Я корректирую свою игру, немного корректирую подачу, схему игры в зависимости от соперника. Да, это зависит от того, кто передо мной.

- С момента возвращения в апреле ты чувствуеш себя другим игроком или есть некоторые подобия до того прошлого стиля игры?

- Нет, я чувствую, что я играю, я не знаю, что именно, я думаю, может, лучше спросить своего изменившегося тренера, но я чувствую другое. Знаете, я чувствую, что мое мышление сейчас другое. Знаешь, я тоже более терпелива. Теперь я лучше бью по мячу.

Да, сейчас это главное, чтобы просто настроить свою игру, а теперь также принять разумное планирование, чтобы не играть слишком много турниров.

Я знаю, что я еще не защищаю очки, поэтому набираю. Поэтому важно вовремя составить график, чтобы не получить травмы. Знаете, цель – быть всегда свежей, всегда мотивированной для каждой тренировки, для каждого турнира.

Да, именно поэтому сейчас я думаю, что мы на правильном пути. Я чувствую себя хорошо. Я ощущаю мотивацию. Несмотря на то, что перед Страсбургом были трудные времена, прежде чем я начала играть лучше, вы знаете, я пытался принять, я пытался просто проработать это время и, знаете ли, просто дать себе хороший шанс снова сыграть хорошо.