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Уимблдон-2023. Каспер Рууд сенсационно уступил 142-й ракетке мира Лиаму Броэди
Неожиданный результат матча
Фото: Tennis Majors
Трёхкратный финалист турниров "Большого шлема", четвёртая ракетка мира, норвежский теннисист Каспер Рууд покинул Уимблдон-2023 во втором круге соревнований.
Рууд уступил 142-й ракетке мира, представителю Великобритании Лиаму Броэди.
Встреча теннисистов продлилась 3 часа и 28 минут. Рууд 10 раз подал навылет, допустил восемь двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Броэди пять эйсов, пять двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 13.
Следующим соперником Броэди на Уимблдоне станет канадец Денис Шаповалов (26).
Уимблдон-2023. АТР
Каспер Рууд (Норвегия, 4) - Лиам Броэди (Великобритания, 142) 4:6, 6:3, 6:4, 3:6, 0:6
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