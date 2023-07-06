Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Уимблдон-2023. Тейлор Фритц покинул турнир во втором круге соревнований
Неожиданное поражение для девятой ракетки мира
Фото: Getty Images
Девятая ракетка мира, 25-летний американский теннисист Тейлор Фритц не сумел выйти в третий круг Уимблдона-2023.
В матче второго круга Фритц уступил представителю Швеции Микаэлю Имеру.
Уимблдон. АТР
Тейлор Фритц (США, 9) - Микаэль Имер ( Швеция, 59) 6:3, 6:2, 3:6, 4:6, 2:6
Встреча продлилась 2 часа и 48 минут. Фритц 10 раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 10. На счету Имера восемь эйсов, семь двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 11.
Следующим соперником Имера на Уимблдоне станет 85-я ракетка мира, представитель Колумбии Даниэль-Элаи Галан.
Популярное сейчас
- Рыбалка прокомментировал свое отстранение от первой команды Александрии
- "Я не сапер, но вариантов два". Главный свидетель событий на Чонгаре рассказал, почему мосты не были подорваны
- Беседин мог оказаться клубе УПЛ - к форварду не проявили должного уважения
- Свитолина одолела Винус Уильямс на старте Уимблдона
- Красотка дня. Прекрасная жена героя украинской молодежки Георгия Судакова. ФОТО
- Тибо Куртуа сыграл свадьбу с роскошной израильской моделью. ФОТО