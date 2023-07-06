Уимблдон-2023. Тейлор Фритц покинул турнир во втором круге соревнований

Девятая ракетка мира, 25-летний американский теннисист Тейлор Фритц не сумел выйти в третий круг Уимблдона-2023.

В матче второго круга Фритц уступил представителю Швеции Микаэлю Имеру.

Уимблдон. АТР

Тейлор Фритц (США, 9) - Микаэль Имер ( Швеция, 59) 6:3, 6:2, 3:6, 4:6, 2:6

Встреча продлилась 2 часа и 48 минут. Фритц 10 раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 10. На счету Имера восемь эйсов, семь двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 11.

Следующим соперником Имера на Уимблдоне станет 85-я ракетка мира, представитель Колумбии Даниэль-Элаи Галан.