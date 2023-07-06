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Джессика Пегула пробилась в третий круг Уимблдона-2023
Теннисистка отдала сопернице пять геймов
Фото: Action Network
Американская теннисистка Джессика Пегула вышла в третий круг Уимблдона-2023. В матче второго раунда травяного турнира "Большого шлема" четвёртая сеяная Пегула нанесла поражение представительнице Испании Кристине Бушкэ.
Уимблдон-2023. WTA
Джессика Пегула - Кристина Бушкэ 6:1, 6:4
Встреча продолжалась 1 час 3 минуты.
Пегула пять раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять из девяти брейк-пойнтов. Бушкэ не выполнила ни одного эйса, дважды ошиблась на подаче и взяла две подачи соперницы.
29-летняя Пегула в четвёртый раз играет на Уимблдоне, второй год подряд она добралась до третьего круга, что является её лучшим достижением.
За выход в 1/8 финала Уимблдона Пегула сыграет с представительницей Италии Элизабеттой Коччаретто.
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